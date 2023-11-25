الأئمة والواعظات بمعسكر أبى بكر الصديق فى جولة تثقيفية بالإسكندرية

وشارك الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة شئون الإدارات، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية.

وقال بيان اليوم إنه يأتى ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف، واهتمامًا بالجانب التثقيفي والترفيهي إلى جانب الاهتمام بالجانب العلمي والفكري، وعلى هامش فعاليات المعسكر التثقيفي.