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أماكن محطات المترو الجديدة ومواقع الخدمة.. الافتتاح خلال أيام

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:51 ص
أماكن محطات المترو الجديدة ومواقع الخدمة.. الافتتاح خلال أيام محطة مترو- أرشيفية
كتب - سيد الخلفاوى

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يجرى الآن الاستعداد لتشغيل 6 محطات مترو جديدة واستقبال الجمهور، خلال أيام، وتخدم هذه المحطات عدة مناطق من أكثر المناطق كثافة سكانية في محافظة الجيزة، ونرصد في هذه النقاط كل التفاصيل عن المحطات الجديدة.
 
1. المحطات ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.
 
2. المحطات هي "السودان وامبابة والبوهى، والقومية العربية، والطريق الدائري، ومحور روض الفرج" .
 
3. مقرر افتتاحها خلال ايام، ويتم الان التشغيل التجريبى للمحطات بدون جمهور.
 
4. محطة مترو السودان تقع عند محكمة الجيزة الإبتدائية وهى موجودة في بداية شارع السودان.
 
5. محطة مترو السودان ستخدم سكان المناطق المجاورة لشارع السودان والمترددين على محكمة الأسرة ومحكمة الجيزة الإبتدائية.
 
6. محطة إمبابة تقع بشارع المطار عند مزلقان قطار الصوامع، وتخدم سكان شارع المطار والمناطق المحيطة ومنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة.
 
7. محطة البوهى، تقع فى شارع البوهى، وتخدم سكان المنطقة المحيطة بالكامل، وتقاطع شارع البوهى مع القومية.
 
8. محطة القومية تقع فى منتصف شارع القومية وتخدم منطقة القومية العربية.
 
9. محطة مترو الدائرى تقع أعلى الطريق الدائرى في التقاطع مع شارع القومية.
 
10. محطة مترو الدائرى تربط مع الأتوبيس الترددى.
 
11. ينتهى المترو بمحطة محور روض الفرج، والتى تتقاطع مع المحور وتخدم سكان مناطق الجبل الأحمر واوسيم وهى الاقرب لمنشأة القناطر بالجيزة وعدد من المناطق الأخرى.
 
 
 






محطات المترو الجديدة

محطات المترو

المترو

الخط الثالث للمترو

مترو القومية

مترو امبابة

المترو الجديد

مترو الانفاق

خط المترو

خط المترو الجديد



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