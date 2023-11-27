وصول 20 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية

العريش - محمد حسين

وصل للجانب المصرى من معبر رفح 20 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، وأفاد مصدر طبى بشمال سيناء أنه تم تحويل 11 حالة لمستشفيات شمال سيناء، و9 حالات لمستشفى التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وشهد معبر رفح اليوم تواصل تدفق المساعدات والوقود لقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح قادما من الجانب المصرى.

وأفاد مصدر بمعبر رفح، أنه تم اليوم دخول 200 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والخيام والمياه، إضافة إلى دخول 7 صهاريج وقود سولار وغاز.

ويشهد المعبر حركة مرور للعالقين من الأسر العائدة لقطاع غزة القادمين من خارجها وتعذر سفرهم خلال الحرب ويواصلون عودتهم خلال فترة الهدنة.

يذكر أنه أعلن الهلال الأحمر المصرى، أنه ارتفع عدد الطائرات التى نقلت مساعدات لقطاع غزة قادمة بها من دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية منذ فتح مطار العريش أمام حركة استقبال المساعدات لغزة فى 12 أكتوبر الماضى إلى 200 طائرة، نقلت أكثر من 5000 طن من مواد الإغاثة والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعين بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، انجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.