وزير التعليم: تجهيز 8563 مدرسة لانتخابات الرئاسة.. وطلابها إجازة

كتب محمود طه حسين

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

ورحب الوزير بالحضور فى هذا اللقاء والذى يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية، والارتقاء بها فى جميع محافظات الجمهورية.

ووجه الوزير بتجهيز 8563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديرى المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (10-12) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك فى المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وأشاد الوزير بتنفيذ البرنامج التدريبى "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمي"، كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والذى ضم 71577 متدربا، حيث وجه الشكر لكل مديرى المديريات التعليمية على جهودهم فى الإشراف على هذا البرنامج التدريبى، وتحقيق أقصى استفادة من خلال نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية وإسهامات الدولة المصرية.

كما تابع الوزير موقف تسكين المديرين الجدد ضمن "المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة"، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتيسير كافة الاجراءات لهم ومتابعتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.

وفى ذات الإطار، حرص الدكتور رضا حجازى على التشديد على المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم.. السنة الأولى" وتيسير كافة الاجراءات لهم.

كما شدد الوزير على تنفيذ الآليات التى تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكترونى، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا على أنه لا تراخى فى غياب الطلاب فى المدارس، وضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة فى إطار الإجراءات المختلفة التى اتخذتها الوزارة، ومن بينها تطبيق اليوم الرياضى والثقافى بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة والذى يسهم فى اكتشاف الموهوبين والمبدعين، والحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا، فضلًا عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى التى تضم المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها، بالإضافة إلى مواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمى مجانا والتى تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، وذلك بهدف مساعدة الطلاب فى جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسى.

وفى إطار استكمال تطوير العملية التعليمية، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير مناهج المرحلة الثانوية، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أنه تم تكليف المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاطلاع على البحوث والدراسات التى تمت فى مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية؛ وكذلك تكليف مديرى المديريات التعليمية باستقبال الدراسات والأبحاث فى مجال تطوير المناهج ونظم التقويم وآليات القبول فى الجامعات؛ وذلك لتعظيم الاستفادة منها فى التجهيز لإعداد منظومة مرحلة الثانوية بمناهج جديدة، تراعى رغبات وميول واتجاهات الطلاب.

وأوضح الوزير أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024/ 2029، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذه الخطة أنها تتفق مع برنامج عمل الحكومة ومع أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق الإتاحة والجودة، والاستدامة والحوكمة، فى إطار مجموعة من الأولويات وهى الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، والجودة، والتعليم الأخضر، والتحول الرقمى، والحوكمة والإدارة.

وفى سياق الآليات التى تتخذها الوزارة لمعالجة التسرب من التعليم كهدف استراتيجى لتحقيق الإتاحة، وجه الوزير مديرى المديريات التعليمية بتشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم، لحصر المتسربين والطلاب معتادى الغياب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وإرسال كشوفات بالفرق وأسماء رؤسائها وأعضائها، فضلًا عن إعداد تقارير بإجراءات وآليات المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والحفاظ على استكمالهم الدراسة ومتابعتهم من خلال الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فى المدارس، مشيرًا إلى أن هناك 5000 مدرسة تعليم مجتمعى تضم حوالى 130 ألف طالب، وحوالى 7000 معلم.

كما تابع الوزير آليات المديريات التعليمية فى إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، وأنه على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، والتأكيد على إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.