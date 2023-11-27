اليوم السابع
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وزارة الكهرباء توجه 5 نصائح لترشيد الاستهلاك فى الإضاءة بالمبانى الحكومية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 06:00 ص
وزارة الكهرباء توجه 5 نصائح لترشيد الاستهلاك فى الإضاءة بالمبانى الحكومية دليل ترشيد استهلاك الكهرباء الهيئات و المبانى الحكومية
كتبت رحمة رمضان

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وجهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عددا من النصائح لخفض استهلاك الإضاءة بالمبانى الحكومية، وذلك من خلال إصدار دليل جديد لمساعدة الهيئات والمبانى الحكومية فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة للمساهمة فى خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد، ودعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.
 
وفيما يلي أهم النصائح لخفض استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية في الإضاءة:
 
1- غلق مفاتيح الإنارة في الأماكن والمكاتب غير المشغولة أو استخدام حساسات.
 
2- الاستهلاك الأمثل للإضاءة النهارية من خلال النوافذ المتاحة.
 
3- استخدام لمبات الإضاءة الموفرة للطاقة مع وجود مفاتيح تحكم جيدة لدرجات الإضاءة. ..
 
4- تصميم الإضاءة في مجموعات صغيرة في محيط مكان الاستخدام لتسهيل التحكم في فتح عدد محدود ومطلوب من اللمبات وغلق المجموعات الأخرى غير المطلوبة في هذا التوقيت.
 
5- الغلق الأوتوماتيكي للإضاءة حال عدم وجود أشخاص.
 
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الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد استهلاك الكهرباء

دليل ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية




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