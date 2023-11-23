القابضة للكهرباء تستعين باستشارى عالمى لوضع خطة خفض نسبة الفقد بالشبكة

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر استعانت باستشارى عالمى لوضع خطة محكمة تعتمد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية فى بعض شركات توزيع الكهرباء فى تزايد مستمر وخاصة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، موضحاً أن هناك بعض المناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة تجاوز نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي بها الـ47%.

وأشار المصدر إلى أن الخطة التى سيتم وضعها بالتعاون مع الاستشاري العالمي تستهدف تحسين جودة الشبكة بعد القضاء على سرقات التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن خسائر قطاع الكهرباء تجاوزت الـ6 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بسبب إهمال بعض شركات توزيع الكهرباء فى متابعة مستخدمى نظام الممارسة وعدم التأكد من تركيب العدادات للمشتركين الجدد.