وزارة الصحة: الجهاز التنفسى يعمل بكفاءة بعد الإقلاع عن التدخين بـ 10 سنوات

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإقلاع عن التدخين يجعل المدخن يبتعد تماما عن المضاعفات الخطرة للتدخين ويعيش حياة صحية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: فى أول سنة من التوقف عن التدخين تعود مرونة شرايين القلب جزئيا وخلال فترة من 5 إلى 10 سنوات يعمل الجهاز التنفسى والدورى ( القلب - الشرايين ) بشكل طبيعى كما كان قبل مرحلة التدخين.

وأوضحت وزارة الصحة، أن تدخين التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام، بالإضافة إلى أنه عامل رئيسى للإصابة بأمراض القلب والرئة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـمرض القلب وسرطان الرئة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تتم متابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية بالجمهورية.