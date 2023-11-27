وزارة الزراعة تطالب المزارعين بسرعة الانتهاء من زراعة القمح

كتبت أسماء نصار

طالب الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومستشار وزير الزراعة، المزارعين بسرعة الانتهاء تماماً من زراعة القمح خلال ما تبقى من هاتور " الشهر الثالث" فى التقويم المصرى القديم"، وذلك لأن التأخير فى الزراعة يتسبب لمشاكل فى المحصول.

وطالب فهيم، المزارعين بالاستعداد التام للوقاية من مجموعة الأمراض المحبة للمناخات الباردة الرطبة على الفول والفراولة والبطاطس الشتوي والثوم والبصل و التجهيز لزراعة البطاطس الصيفي مع التأكيد بتقطيع التقاوي قبل الزراعة بيوم إلى يومين بالكثير وعدم الزراعة في ارض يوجد بها نسبة رطوبة عالية وكذلك سرعة الانتهاء من عمليات التقليم في المتساقطات والزيتون والمانجو النخيل.

وأضاف فهيم، أن هناك توصية خاصة لبساتين البرتقال لأن هذا الأسبوع مثالي جداً بسبب زيادة التذبذبات بين الليل والنهار وزيادة فرق الحرارة وانخفاض الحرارة ليلاً ، وهي ظروف مثالية جداً للتحجيم والتلوين الطبيعي المتجانس وتقلل جداً من خطورة ذبابة الفاكهة ويجب استغلال هذا للاستعداد لموسم الجمع ، ويمكن استخدام مركبات البوتاسيوم "نترات او سترات" للمساعدة على إتمام عمليات التلوين الطبيعي بدون استخدام اى مركبات أخرى.

وينصح فهيم، المزارعين بسرعة الانتهاء من الخدمة الشتوية "مانجو – زيتون – متساقطات " نظراً لانخفاض الحرارة ليلاً وبرودة جوف الأرض بالتالي ضعف تحلل اسمدة الخدمة الشتوية وبقاء معظمها بدون تحلل حتى بداية الصيف وفقدان قيمتها وتأثيراتها مع ضرورة إضافة الكبريت الزراعي والسوبر فوسفات مع اسمدة الخدمة وسرعة إجراء التقليم يليه التطهير بمركبات النحاس.