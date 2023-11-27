ننشر نتيجة مسابقة الطالب المثالى بالمنطقة الأزهرية في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية مسابقة الطالب المثالي للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنين، والتي تمت خلال شهر نوفمبر الجاري، ضمن خطة التربية الاجتماعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، ومدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب أيمن جاويش، ومتابعة مدير رعاية الطلاب محمد عبد الله.

وجاءت نتائج المرحلة الإعدادية كالتالي: المركز الأول: الطالب يوسف إبراهيم فتحي من معهد بنين محمود أبو العيون الإعدادي الثانوي- المركز الثاني: الطالب أحمد رضا ثابت من معهد بنين الإسكندرية الإعدادي الثانوي- المركز الثالث: الطالب حمزة إبراهيم عبد الستار من معهد بنين سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي- المركز الرابع: الطالب عمر محمد علي من معهد بنين براعيم طيبة الخاص الإعدادي- المركز الخامس: الطالب المعتصم بالله علاء من معهد بنين محمد رجب الإعدادي الثانوي- المركز السادس: الطالب محمد أحمد عبد الفتاح من معهد بنين الإمام الحسين الإعدادي- المركز السابع: الطالب عمار ياسر علي جمعة من معهد بنين أبو قير الإعدادي الثانوى.

بينما جاءت نتائج المرحلة الثانوية كالتالي: المركز الأول: الطالب بلال جمال مصباح من معهد بنين برج العرب النموذجي الإعدادي الثانوي المركز الثاني: الطالب عبد الرحمن عبد السميع سبيته من معهد بنين المدينة المنورة الإعدادي الثانوي. المركز الثالث: الطالب فداء الدين أحمد فتحي من معهد بنين محمود أبو العيون الإعدادي الثانوي. المركز الرابع: الطالب حمزة أمير عبد النبي من معهد بنين أبو قير الإعدادي الثانوي. المركز الخامس: الطالب عمار أحمد رشاد من معهد بنين سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي المركز السادس: الطالب إسلام سامح عبد المجيد من معهد بنين الإسكندرية الإعدادي الثانوي المركز السابع: الطالب أحمد مجدي السعيد من معهد بنين الإمام أبو العزائم الإعدادي الثانوي. المركز الثامن: الطالب عبد الرحمن وليد محمد من معهد محمد رجب الإعدادي الثانوى.