الإسكندرية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة الشعر.. ورئيسها يجتمع لاعتماد المعاهد

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية من خلال توجيه عام التربية الاجتماعية، بقيادة نبيلة الصياد موجه عام التربية الاجتماعية، نتائج مسابقة الشعر للمرحلتين الإعدادية والثانوية فتيات، والتي تمت خلال شهر نوفمبر الجاري، ضمن خطة التربية الاجتماعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، ومدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب الأستاذ أيمن جاويش ، وإشراف مدير رعاية الطلاب الأستاذ محمد عبد الله.

وجاءت نتائج المرحلة الإعدادية كالتالي: المركز الأول: الطالبة هيا هشام حسن من معهد فتيات العصافرة الإعدادي. المركز الثاني: الطالبة نور الهدى عبد الله عادل ياقوت من معهد فتيات محمد رجب الإعدادي الثانوي، المركز الثالث: الطالبة ملك محمد حسن من معهد فتيات عمر الفاروق النموذجي الإعدادي. المركز الرابع: الطالبة روضه أحمد محمود إبراهيم من معهد براعيم طيبة الخاص الإعدادي. المركز الخامس: الطالبة فاطمة الزهراء رجب عبد الراضي من معهد فتيات الفتح المبين الإعدادي الثانوي، المركز السادس: الطالبة جنه عصام محمد محمود من معهد فتيات الصادق عرجون الإعدادي الثانوي.

بينما جاء فى المركز السابع: الطالبة خديجة محمد فاروق من معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي المركز الثامن: الطالبة آلاء سامي علي من معهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي. المركز التاسع: الطالبة بسملة مصطفى فريد من معهد فتيات الشعراوي النموذجي الإعدادي الثانوي المركز العاشر: الطالبة حفصة ابراهيم السيد محمود من معهد فتيات سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي المركز الحادي عشر: الطالبة إيمان شعبان السيد من معهد فتيات القويري الإعدادي الثانوي.

بينما جاءت نتائج المرحلة الثانوية كالتالي: المركز الأول: الطالبة ابتهال عمرو عبد العزيز من معهد فتيات القويري الإعدادي الثانوي. المركز الثاني: الطالبة سميرة محمد احمد منصور من فتيات الشعراوي النموذجي الإعدادي الثانوي المركز الثالث: الطالبة منه الله عصام ابو المكارم من فتيات الصادق الأمين الإعدادي الثانوي المركز الرابع: الطالبة ملك محمود حلمي علي من فتيات الفتح المبين الإعدادي الثانوي. المركز الخامس: الطالبة سلمى محمد علي شاهين من فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي. المركز السادس: الطالبة حماس ابراهيم السيد محمود من معهد سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي المركز السابع: الطالبة بثينة احمد حسني من معهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي.

وجاء فى المركز الثامن: الطالبة مودة سمير السيد البدوي من معهد فتيات محمد رجب الإعدادي الثانوي المركز التاسع: الطالبة مريم منصور عبد المنعم من معهد فتيات مكة المكرمة الإعدادي الثانوي المركز العاشر: الطالبة ساره عبد المنعم عبيد من معهد فتيات الصادق عرجون الإعدادي الثانوي.