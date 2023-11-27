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نائب رئيس اتحاد العمال: الملايين من عمال مصر داعمون للرئيس السيسى

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 09:47 ص
نائب رئيس اتحاد العمال: الملايين من عمال مصر داعمون للرئيس السيسى المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت ــ آية دعبس

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أكد المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، أن الملايين من عمال مصر داعمون للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ويؤيدونه في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستشهدها البلاد في ديسمبر المقبل.
 
وقال الفقي، إن عمال مصر لهم دور وطني وتاريخي بالوقوف بجانب الدولة المصرية واستقرارها في مواجهة كل المخططات، وأن دعمهم للرئيس السيسي نابع من دور الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة، وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج. 
 
جاء ذلك خلال كلمة الفقي في الندوة التثقيفية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، بنجع حمادي بمحافظة قنا بحضور خبراء، رؤساء شركات، وقيادات نقابية، وأعضاء مجلس نواب وقيادات تنفيذية وشعبية من المحافظة.
 
وقال بيان صحفي اليوم الإثنين، إن المهندس خالد الفقي، أشار أيضا إلى الدور الذي لعبه الرئيس السيسي في توفير حياة كريمة للمواطنين لمواجهة كل التحديات العالمية، وشهدت البلاد في عهده إقامة المشروعات والمصانع العملاقة التي تخدم التنمية وتوفر فرص العمل، بجانب دوره الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضه تصفيتها، ودعمه الكامل للحق الفلسطيني في مواجهة ممارسات الاحتلال، وموقفه التاريخي في إدخال القوافل الإنسانية إلى قطاع غزة.






نقابة الصناعات الهندسية

اتحاد العمال

خالد الفقي

الانتخابات الرئاسية



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