ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

دمياط - معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميًا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28443 طنا تشمل: 260 طن كحول و9057 طن يوريا و6050 طن رمل و13076 طن كلينكر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57528 طنا تشمل: 14234 طن خردة و11637 طن حديد و3964 طن فول صويا و2200 طن بضائع متنوعة و450 طن زيت و11033 طن قمح و14010 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 632 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 538 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2311 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107973 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376048 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم ابو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3112 شاحنة .