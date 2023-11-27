موجة تظاهرات تجتاح نيويورك وبرشلونة تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على غزة

وكالات

طالب أكثر من ألف متظاهر في مدينة نيويورك بوقف إطلاق النار في غزة خلال احتجاجات اليوم الاثنين، كما تظاهر الآلاف من سكان برشلونة الإسبانية مُطالبين بإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأغلقت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين جوانب جسر مانهاتن في نيويورك لمدة 4 ساعات تقريبا، وفقا لتصريحات الشرطة.

وأفادت الشرطة بأن المتظاهرين اندفعوا إلى المنطقة في أحد أكثر أيام السفر ازدحاما خلال العام.

وجلس المتظاهرون على الطريق من جهة مدينة مانهاتن المؤدية إلى الجسر، حيث علقوا لافتة ضخمة تحمل عبارة "دعوا غزة تعيش" على قوس الجرانيت الشهير.

وأعادت الشرطة فتح الجسر أمام حركة المرور في نحو الساعة 5:40 مساء بالتوقيت المحلي، ولم يوضح حتى الآن ما إذا كانت هناك حالات اعتقال أم لا.

وفي السياق ذاته، تظاهر الآلاف من سكان برشلونة، مُطالبين بوقف إطلاق النار في غزة وتوفير الحماية للفلسطينيين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وتزامنت هذه المظاهرات مع قرار من بلدية برشلونة بتجميد علاقاتها مع إسرائيل وإلغاء قرار التوأمة مع بلدية تل أبيب.

يُشار أيضا إلى أن الحكومة المركزية في مدريد قد طالبت المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.