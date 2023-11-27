مواطن يشكو ظلام الطريق بقرية في طنطا.. ومجلس المدينة: جار صيانة أعمدة الإنارة

الغربية مصطفى عادل

أرسل المواطن أحمد شعيب مقيم قرية نواج مركز طنطا بمحافظة الغربية شكوي عبر " اليوم السابع" تتضمن عدم وجود انارة على الطريق على سكة قرية الكُنيسة بداية من أول مزرعة الحاج جميل الشناوى حتى مزرعة الحاج جمال الشاعر الطريق، الأمر الذي يشكل خطرا على المنازل والمارة فى هذه المنطقة حيث انها معرضة للسرقة المستمرة.

وطالب مقدم الشكوى بإنارة الطريق منعا للسرقة وحوادث الطرق.

من جانبه قال المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مدينة طنطا أنه سيتم توجيه سيارة الصيانة التابعة لجهاز الإنارة العامة وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة لإنارة الطريق مرة أخرى.