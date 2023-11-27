مصرع 3 أشخاص فى انفجار غاز بمنجم للماس بـ "منطقة روسية"

وكالات

لقى ثلاثة عمال مناجم مصرعهم في انفجار ناتج عن تسرب غاز في منجم للماس في ياقوتيا، على ما أفاد مسؤول إدارة هذه المنطقة الروسية الواقعة في سيبيريا الشرقية.

وكتب إيسن نيكولاييف على تلجرام "وقع انفجار غاز هذا الليل في منجم يوداتشني" .

وتابع "قتل ثلاثة أشخاص للأسف" وأصيب اثنان بجروح، مشيرا إلى أنه "سيتم تقديم كل المساعدة الضرورية" لعائلات الضحايا.

وأكدت "ألروسا"، أكبر منتج للماس في العالم، أنه تم إجلاء جميع العاملين في المنجم بعد الحادث وأن نسبة الميثان فيه "لا تتخطى حاليا المعدل المعياري".

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة، بافيل مارينيتشيف، تعازيه لعائلات القتلى وأعلن عن تدابير دعم مالي لها.

من جانبه أعلن المكتب المحلي للجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق في "إهمال لقواعد السلامة الصناعية".