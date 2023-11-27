مصرع مواطن وإصابة 8 آخرين في 3 حوادث متفرقة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في 3 حوادث متفرقة، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين الي المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجه نارية مع تروسيكل بطريق الفيوم سنورس الزراعي، بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين بخاريتين على طريق الفيوم سنورس الزراعي قرب مدخل سنورس أمام قرية جبله ، ما أسفر عن مصرع شخص يدعي محمود ه 55 عاما ويعمل بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم وإصابة 2آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سنورس المركزي وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

كما تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بقرية نجع عمار بجوار سوق السبت بمفارق بركات، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وتلقت شرطة النجدة بلاغا ثالث بإصابة 3 أشخاص بحادث تصادم دراجتين بخاريتين وشخصين من المارة، بطريق القاهرة الفيوم ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .