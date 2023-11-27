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مشهد بديع يزين السماء.. القمر يكتمل اليوم ويُصبح بدرا كامل الاستدارة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:00 ص
مشهد بديع يزين السماء.. القمر يكتمل اليوم ويُصبح بدرا كامل الاستدارة القمر البدر
كتب محمود راغب

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تشهد الكرة الأرضية اليوم الإثنين 27 نوفمبر اكتمال القمر (بدر جماد الأول)، حيث يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 %.
 
ويبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.
 
ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار ، كما يُعرف أيضا باسم القمر المتجمد والقمر المظلم.
 
 ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
 
 
 






القمر البدر

البدر

بدر القمر

القمر بدرا

بدر جماد الاول

جماد الاول

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