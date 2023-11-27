مدير تعليم قوص بقنا يعلن جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية

قنا صابر سعيد

قال عبد الله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا ، إن الإدارة استهدفت المعلمين وأولياء الأمور، خلال الأسبوعين الجاريين بسلسلة ندوات توعوية بالمدارس لحث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم بالاستحقاق الرئاسى 2023، من خلال تفعيل دور التربية الاجتماعية بالمدارس بمشاركة مجالس الامناء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس .

وقال القباني، إن تعليم قوص يستضيف 47 لجنة تصويت ضمن 55 لجنة على مستوى مركز قوص، معلنا جاهزيتهم خدميا إداريا لاستقبال الناخبين.

وأشار مدير عام تعليم قوص، إلى أن التصويت حق دستورى أصيل لكل مواطن يعيش على أرض الوطن فكما أن للمواطن حقوق يتمتع بها فعليه واجبات اهمها المشاركة فى الانتخابات اى كان رأيه، كما ان الاستحقاق الرئاسي سيضع مصر فى بؤرة اهتمام العالم فيجب علينا أن نظهر بشكل مشرف فمصر هى منبع الحريات والديمقراطية.