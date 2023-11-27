محافظ الغربية يستكمل جولاته لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابية بطنطا

استكمل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية فى المحافظة وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، والوقف على مدى جاهزية المقار التى تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة اعمال رفع كفاءتها، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

أجرى محافظ الغربية جولة تفقدية مساء اليوم لمتابعة التجهيزات بمركز طنطا بفيشا سليم وشونى، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

بدأت الجولة بمركز طنطا حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بالوحدة المحلية لقرية فيشا سليم موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بالمنشية الجديدة بشونى، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

وشدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضى لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.