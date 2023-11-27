محافظ أسوان يكرم "ست أخوات" لكفاحها على تربية أحفادها بـ"عيش شمسى".. صور

أسوان - عبد الله صلاح

كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، السيدة الأسوانية "ست أخوات رمضان بدرى، 78 سنة" بعد استقبالها فى مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم، وأهداها درع المحافظة وتلبية مطالبها بحضور أسرتها.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن "ست أخواتها" هى قصة واقعية تجسد صمود وصلابة المرأة المصرية فى مواجهة الظروف المعيشية لتتحول قصتها إلى فيلم تسجيلى وثائقى نال أعجاب المشاهدين والمختصين والتكريم في المراكز الفنية والثقافية.

ووجه محافظ أسوان، التحية والتقدير للسيدة "ست أخوات" خاصة أنها تستحق كل تقدير واحترام لأنها تمثل دائماً نهر العطاء الذى لا ينضب، والقدرة على نسج قصص النجاح المتواصل لتكتب بسطور التحدى ملاحم إنسانية خالدة.

وأشار، إلى أن المرأة الأسوانية أصبحت نموذجاً ناجحاً يحتذى به ويفخر به المجتمع كله، وما نقدمه لها من لمسة وفاء يأتى عرفاناً بدورها البناء فى خلق مواطنين صالحين ومجتمع متماسك يستطيع مواجهة أى تحديات.

وشدد اللواء أشرف عطية، على حرص المحافظة الدائم لدعم ومساندة الجهود والبرامج التى تهدف إلى تمكين المرأة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، وهو الذى يتواكب مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لمكانة المرأة ودورها كشريك أساسى فى تحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية بمختلف المجالات.

كما حرص المحافظ، على تكريم مصور الفيلم هيثم فهمى، ومخرجة الفيلم زينب سعدى لدورهم الحيوى فى إبراز هذه القصة الإنسانية المليئة بالعبر والدلالات والمواعظ.

الجدير بالذكر، أن "ست أخوات" هي سيدة أرملة تعيش فى نجع السدر بقرية غرب أسوان، نجحت في تربية وتنشأة أخواتها وأبناءها وأحفادها من صناعة العيش الشمسى حتى توفر قوت يومها لأسرتها، ولديها 6 أبناء ماتوا 3 أبناء منهم، والباقى ولد وبنتين يعيشون معها فى بيت بسيط، والذى أطلق عليها اسم "ست أخوات" هو والدها حيث كانت السادسة في ترتيب أخواتها و كانت مدللة لأنها أخر العنقود، ثم تزوجت وكافحت مع زوجها من بداية الحياة الزوجية، وعلى الرغم من أنها إمرأة نحيفة وضعيفة جداً فعملها محتاج جهد وقوة واستيقاظ مبكر ويتكرر كل يوم، كما أنها مؤمنة وراضية، وشاكرة ربها، وعلاقتها بجيرانها علاقة قوية وجميلة تحبهم ويحبونها، وجاء عملها فى صناعة العيش بالصدفة، وكانوا يساعدوها فى الخبيز.