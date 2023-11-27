استعدادات مكثفة بالإسكندرية لتدشين حملة "ملف طبى لكل أسرة مصرية"

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت مديرية الصحة بالإسكندرية ، الاجتماع التحضيري لتدشين حملة "ملف طبي لكل أسرة مصرية" على مستوى جميع وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بالمرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبحضور مشرف الوزارة المركزي دكتورة شيماء فتحى قطاع الرعاية الصحية والتمريض والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الوقائي بالمديرية، ودكتورة شيماء صبرى مدير إدارة الرعاية الأساسية، وبحضور مديري عموم المناطق الطبيه ومدير إدارة برج العرب ومسئولي الرعاية الأساسية وطب الأسرة بالمناطق الطبية.

والحملة مستمرة على مدار 5 أيام متواصلة يتم خلالها حشد المواطنين للتوجه للوحدات الصحية وتنشيط حركة الملفات العائلية وتحديث البيانات الخاصة بجميع الأسر داخل النطاق الجغرافي للوحدة.

وقالت الدكتورة هناء عبد الرحيم، إن الملف العائلي وتحديث بيانات المواطنين هي الخطوة الأولى للإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتى هذا بناءً على توجيهات الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بوزارة الصحة والسكان وفى ظل الحرص الدائم على تقدم المنظومة الصحية وتنظيم العمل بكل إدارة وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج.