محافظة سوهاج: 603 مقرات انتخابية و675 لجنة فرعية جاهزة لانتخابات الرئاسة

سوهاج محمود مقبول

أعلنت الجهات المعنية بمحافظة سوهاج ، عن جاهزية عدد 603 مقر إنتخابى 675 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة ، لإستقبال 3 مليون 353 ألف 847 ناخب وناخبه، ممن لهم حق التصويت فى إنتخابات رئاسة الجمهورية ، والمقرر إجرائها يومى 10 و 11 و12 ديسمبر القادم .

هذا وقد عقد الجهات المعنية إجتماعا موسعا خاص بتنظيم العملية الإنتخابية ، لمراجعة الإستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان ، وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح الإنتخابات .

وأكدت الجهات المعنية أن المقار الإنتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة ، وتم تجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، وتم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ، والتطهير بمحيط اللجان قبل وبعد إنتهاء اليوم الإنتخابى .

وتم الإنتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس ، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتم إصدار التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وجميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.