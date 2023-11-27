مؤتمر لحملة مواطن بهولندا لحشد الجالية للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. صور

نظمت حملة مواطن لدعم مصر بهولندا مؤتمرا كبيرا لحشد المواطنين المصريين بهولندا للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت سحر رمزى، منسق حملة مواطن لدعم مصر فى هولند، إنه كان هناك تجاوب كبيرا من أعضاء الجالية المصرية فى أمستردام بالإضافة إلى تلبية العديد من رموز العمل المصرى العام فى الخارج وإعلاميين من مصر إلى الدعوة التى وجهها لهم المهندس أشرف غالى رئيس المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا منسق حملة مواطن.

وأضافت رمزى أن نجاح المؤتمر جاء فوق كل التوقعات هذا الذى يرهص بحرص كبير من أبناء الجالية المصرية فى هولندا على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقهم الدستوري.

وذكرت منسق حملة مواطن لدعم مصر وفى هولندا أن المؤتمر شهد استعراض الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى وكذلك التحديات التى تواجه الدولة المصرية والمنطقة، هذا الذى يؤكد الأهمية القصوى لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة.