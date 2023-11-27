كيف تحمى نفسك من الأتربة فى فترة ما بين المواسم؟ الصحة تجيب.. انفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من النصائح التى يجب اتباعها للحماية من الاتربة ومضاعفاتها فى فترة بين المواسم والتى شملت:-

1- قم بغلق النوافز والأبواب جيدا وباحكام.

2- احمل بخاخ الربو تحسبا لاى سبب طارئ

3- ارتدى الكمامة

وقدم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية فى فصل الخريف تشمل غسْل الأنف بمحلول ملحى أو البخاخات لتِقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كمية كافية من المياه يوميا، وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التى تسبب أبخرة، مؤكدًا على جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال أى حالات مرضية.

وأشار"عبدالغفار"، إلى أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله، يمكن أن يؤدى إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التى تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع انخفاض حرارة الأجواء وموجات البرودة قد يؤدى إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد خارج المنزل فى البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة.

كما دعا "عبدالغفار" مجددًا المواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية للحماية والحد من عدوى فيروس كورونا COVID، فضلا عن ضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا فى الخريف حيث أنه يقلل من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا، بالإضافة إلى أنه يحمى من التهابات الجهاز التنفسى البسيطة، مثل نزلات البرد، وأكد على أهمية ارتداء الكمامات، لأنها تحمى من الإصابة بنزلات البرد وعدوى فيروس كورونا؛ حيث يجب ارتداؤها فى الأماكن المزدحمة، مع غسل أيدينا وتعقيمها بشكل متكرر.