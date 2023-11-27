كبير الأطباء بالصين: أمراض الجهاز التنفسى ستصل ذروتها خلال الأسابيع المقبلة

كتبت أمل علام

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن الارتفاع الكبير فى أمراض الجهاز التنفسي التي تعاني منها الصين حاليا ليس مرتفعا عما كان عليه قبل جائحة كورونا، مؤكدا أنه لم يتم العثور على مسببات أمراض جديدة أو غير عادية في السنوات الأخيرة، وذلك وفقا لما ذكرته موقع وكالة رويترز.

وقال لي تونج تسنج، كبير الأطباء في قسم الأمراض المعدية في مستشفى بكين يوان، إن الحالات الجديدة لأمراض الجهاز التنفسي التي تنتشر عن طريق الشباب في مكان العمل والأطفال في المدرسة، يمكن أن تصل إلى ذروتها في الأسبوعين المقبلين.

وقالت ماريا فان كيرخوف، القائم بأعمال مدير إدارة التأهب والوقاية من الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن الزيادة تبدو مدفوعة بارتفاع عدد الأطفال الذين يصابون بمسببات الأمراض التي تجنبوها خلال عامين من قيود كورونا.

وأوضحت فان كيرخوف: "لقد سألنا عن المقارنات قبل الوباء، والموجات التي يرونها الآن، الذروة ليست عالية كما رأوه في 2018-2019".

وأضافت: "هذا ليس مؤشرا على وجود مسبب مرضي جديد، هذا أمر متوقع، وهذا ما تعاملت معه معظم الدول قبل عام أو عامين".

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مي فنج، إن الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي الحادة مرتبطة بالانتشار المتزامن لعدة أنواع من مسببات الأمراض، وأبرزها الأنفلونزا، وأصبح هذا الارتفاع مشكلة عالمية، الأسبوع الماضي عندما طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين المزيد من المعلومات، مستشهدة بتقرير عن مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص لدى الأطفال أعده برنامج مراقبة الأمراض الناشئة.

وواجهت الصين ومنظمة الصحة العالمية، تساؤلات بشأن شفافية الإبلاغ في وقت مبكر عن الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه لم يتم العثور على مسببات أمراض جديدة أو غير عادية في الأمراض الأخيرة.

وحث مسؤولو الصحة السلطات المحلية، على زيادة عدد عيادات الحمى، حيث حذرت المستشفيات من فترات انتظار طويلة في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينج، ويبدو أن حالات الإصابة بين الأطفال مرتفعة بشكل خاص.

وفي التقرير الذي نشر اليوم الاثنين، حذر لي أيضا من احتمال وصول موجة ثانية إلى ذروتها خلال عطلة رأس السنة الجديدة، حيث يمكن أن يصبح كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة أثناء التجمعات العائلية.



ازدحام المرضى أمام مستشفيات الصين