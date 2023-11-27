الصحة العالمية تحذر من الترويج للحليب الصناعى من المؤثرين على الإنترنت

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية ، إنه يجب منع المؤثرين من الترويج للحليب الصناعي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يحذر الخبراء من أن صانعي الحليب الصناعي يستخدمون "التسويق الاستغلالي" على الآباء ، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال الخبراء إن الشركات المصنعة تستخدم بشكل متزايد "التسويق الاستغلالي" عبر الإنترنت لتشجيع الآباء على التحول إلى الحليب الصناعي أو شراء منتجات باهظة الثمن أكثر من اللازم.

وتقترح المبادئ التوجيهية الجديدة فرض حظر على المؤثرين الذين يروجون بشكل مباشر لمنتجات الألبان، ولكنها تنص أيضًا على أنه لا ينبغي أن تدفع لهم شركات التركيبات للترويج لمحتوى ذي علامة تجارية، مثل "نوادي الأطفال" عبر الإنترنت أو خطوط نصيحة الوالدين، على وسائل التواصل الاجتماعي، في المملكة المتحدة.

وقد تم الدفع للعديد من المؤثرين الأصغر حجمًا في أسلوب الحياة والأبوة لتوصيل منتجات حليب الثدي (المصممة للأطفال الأكبر من 6 أشهر) مباشرة من قبل علامات تجارية.

ورحبت إيمي براون، أستاذة الصحة العامة للأطفال في جامعة سوانسي، بالحملة المقترحة على التسويق المؤثر، موضحة، إنه "على الرغم من احتمال وجود استثناءات، إلا أن المؤثرين لا يميلون إلى أن يكونوا خبراء في تغذية الرضع والصحة العامة".

وقالت شيرين فيشر، مديرة المبادرة الصديقة للطفل، في حديثها في مؤتمر مبادرة صديقة للأطفال التابعة لمنظمة اليونيسيف في المملكة المتحدة في هاروجيت هذا الأسبوع: "يتعلق الأمر بحماية العائلات من تقنيات التسويق العدوانية، إن تقييد التسويق لا يعني أنه لا يمكن بيع المنتجات، أو أنه لا يمكن توفير المعلومات العلمية الواقعية عنها، إنها تهدف ببساطة إلى التأكد من أن اختياراتهم يتم اتخاذها بناءً على معلومات كاملة ومحايدة بدلاً من الادعاءات التسويقية المضللة أو غير الدقيقة أو المتحيزة."

ونشرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة بشأن "التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تقييد التسويق الرقمي لبدائل حليب الأم"، مضيفة، إن التنظيم ضروري "لحظر استخدام أدوات التسويق الرقمي" بما في ذلك "الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي" و"التسويق عبر المؤثرين"، أنه يجب منع المتخصصين في الرعاية الصحية من الحصول على أموال مقابل الترويج للصيغة عبر الإنترنت.

كما دعت إلى وضع حد لشركات الحليب الاصطناعي التي تنشئ "نوادي أطفال" على وسائل التواصل الاجتماعي – مثل تقديم نصائح الأبوة والأمومة، وحظر الشركات التي تستخدم التسويق الرقمي "لإقامة علاقات" مع الآباء.

وأضافت أنه يجب أيضًا منع الشركات المصنعة من "تشجيع أو تمكين المستهلكين من مشاركة المحتوى التسويقي أو التفاعل معه أو التعليق عليه".

على الرغم من أن مدونة منظمة الصحة العالمية الدولية بشأن التسويق تحظر بالفعل على العلامات التجارية استهداف الآباء الجدد بشكل مباشر، إلا أنها لا تتضمن صراحة جميع أشكال التسويق الرقمي.

إن التوجيهات ليست ملزمة قانونًا ولكن من المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية - بما في ذلك المملكة المتحدة - بتحديث قوانينها في نهاية المطاف لتتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقام الباحثون، بقيادة كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بتحليل 57 ملصقًا للمنتجات، ووجدوا أن 50% منها فقط تلتزم تمامًا بقانون المملكة المتحدة.

ووجدت الدراسة، التي تم تقديمها في أحدى المؤتمرات، أن الملصقات تحمل ادعاءات "تجعل الحليب الاصطناعي مثاليًا، أو ادعاءات تتعلق بالتغذية والصحة" - وهو أمر غير مسموح به.

وقال الباحثون، إن الملصقات "تنتهك" العديد من القوانين واللوائح المصممة لحماية الآباء من التسويق "الاستغلالي"، وأظهرت "كيف يستخدم المصنعون ملصقات المنتجات كأدوات تسويقية لزيادة المبيعات".

وأضاف المؤلفون: "يجب تطبيق قانون المملكة المتحدة وتعزيزه بشكل أفضل بما يتماشى مع مدونة منظمة الصحة العالمية، لحماية الرضاعة الطبيعية والتغذية الآمنة والمناسبة".

وقالت الصحيفة، إنه في حين أن حليب الأم يوفر للأطفال أفضل بداية غذائية في الحياة، إلا أن بعض الآباء لا يستطيعون الرضاعة الطبيعية، يختار الكثيرون أيضًا إطعام أطفالهم جزئيًا أو كليًا بحليب الأطفال.

وأضافت، إنه عندما يتعلق الأمر بالتغذية، يلجأ الآباء إلى المتخصصين في الرعاية الصحية والعائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى المصادر عبر الإنترنت.