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الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:34 م
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قطع الكهرباء 5 ساعات عن عدد من المناطق والمنشآت بمدينة بني سويف السبت المقبل

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:22 م
قطع الكهرباء 5 ساعات عن عدد من المناطق والمنشآت بمدينة بني سويف السبت المقبل انقطاع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه قد تقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمدينة بني سويف وهي (مسشتفى الصدر ، مديرية الصحة ، هيئة الطرق والكباري، كلبة الطب البشري، هندسة السكة الحديد، الجامعة ) وذلك يوم السبت المقبل  2  ديسمبر 2023 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً، لعمل صيانة دورية على لوحة الجامعة.
 
ويتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً مسؤولى المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال ساعات قطع الخدمة.
 
 
 
 






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