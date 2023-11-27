فقد ثقة الجمهور.. CNN: انهيار التأييد الوطنى لنتنياهو وائتلافه الحاكم ينهار

كتبت رباب فتحى

تحولت الرياح ضد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بسبب الحرب على غزة وحتى بعد التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة برعاية مصرية قطرية أمريكية، وأشارت استطلاعات الرأي المتعددة إلى أن التأييد الوطني لنتنياهو وائتلافه الحاكم ينهار.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه في بداية الحرب، احتشدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية لدعم المجهود الحربي الإسرائيلي، مع انضمام زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس إلى الحكومة في زمن الحرب - لكن الشقوق بدأت في الظهور.

وقال زعيم المعارضة في البلاد، يائير لابيد، إن الوقت قد حان لاستقالة رئيس الوزراء الذي تولى ست فترات، ودعا حزب الليكود بزعامة نتنياهو إلى الإطاحة به. لكن لابيد لم يذهب إلى حد الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، قائلا بدلا من ذلك إن على الليكود أن يقدم زعيما بديلا.

وقال لابيد للقناة 12 الإسرائيلية: "لا يمكننا أن نسمح برئيس وزراء فقد ثقة الجمهور، سواء من الناحية الاجتماعية أو الأمنية."

وعلى الصعيد الشعبى، خسر نتنياهو الدعم مع تركيزه على العملية العسكرية وتجاهله للرهائن الذين احتجزتهم الفصائل منذ هجوم 7 أكتوبر ، وألقت عائلات الرهائن باللوم على نتنياهو لفشله في توقع الهجوم وفشله فى إطلاق سراحهم رغم استمرار العملية العسكرية لـ48 يوما قبل التوصل إلى هدنة سمحت بالإفراج على بعض الرهائن على مدار 4 أيام.

ونقلت "سى إن إن" عن أوفير دغان قولها إن "نتنياهو يتحمل المسئولية الأكبر" واتهمته بالفشل فى الاستعداد للهجوم بسبب انشغاله بالإصلاح القضائي. وقالت إنها تعرف يهوديت فايس، التي عثر عليها ميتة هذا الأسبوع في غزة بحسب الجيش الإسرائيلي.

ويعتبر الكثيرون هجوم 7 أكتوبر بمثابة انتهاك للعقد الأمني الذي أبرمه نتنياهو مع الناخبين الإسرائيليين، بعد أن أمضى سنوات في تصوير نفسه على أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه حماية الدولة.

ويقول مراقبو إسرائيل إنه قضى وقتًا أطول في التقاط الصور مع القوات بالقرب من غزة بدلاً من الاعتذار عن إخفاقات الماضي.

وفي الشهر الماضي، تعرض نتنياهو لانتقادات حادة لاتهامه قادة الأمن بالفشل في تحذيره بشأن الهجوم الوشيك، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ثم تراجع عنه وحذفه. في ذلك الوقت، أصدر نتنياهو اعتذارا نادرا وقال إن رؤساء الأمن الإسرائيليين ما زالوا يتمتعون "بدعمه الكامل". ورفض الرد على شبكة سي إن إن عندما سئل عما إذا كان سيتحمل مسئولية الإخفاقات الأمنية التي حدثت في 7 أكتوبر.

ويعتقد الكثير من الإسرائيليين إن نتنياهو ليس مرتبطا بالشعب، وأنه عندما تنتهي الحرب، ويعود الرهائن، ستكون هناك حكومة جديدة.