عمرها 37 يوما.. تداول فيديو لإخراج رضيعة حية من تحت الأنقاض بغزة

نشر مصور فلسطينى مقطع فيديو مصورا للحظة إخراج طفلة رضيعة من تحت أنقاض منزل مدمر، زاعما أن عمرها 37 يوما، ونال الفيديو مشاركة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأظهر معاناة الرضيعة كثيرا تحت لأنقاض من قلة التنفس والغذاء، لكن العناية الإلهية أنقذتها من الموت.. على حد قوله.

وكتب المصور نوح الشغنوبي، على صفحته بموقع "إنستجرام": "ولدت هذه الطفلة في الأيام الأولى للحرب ولم تسلم من القصف، وخرج من تحت الأنقاض في يومها السابع والثلاثين بعد قصف منزلها من الطيران الحربي".

ونشر صورة لحظة انتشالها من تحت الأنقاض وكتب عليها: "مولودة في الحرب وولدت من جديد عندما خرجت من تحت الأنقاض بعد ما قال الجميع إنها ميتة، تشبثنا ببعض الأمل وبعد ثلاث ساعات عمل تم إخراجها بعناية الله وبفضله واسمها "سلام" اللهم احفظها بعينك التي لا تنام وأجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين".

The miracle that came after 37 days. Baby born in the first days of the war was rescued alive from the rubble of the house bombed by Israel pic.twitter.com/pDpQ4bInGi