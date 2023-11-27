علا الشافعى: المجال الإعلامى صعب للغاية والعمل المعيار الحقيقى للنجاح

كتبت ندى سليم _ تصوير كريم عبد العزيز

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، إن المجال الإعلامي صعب للغاية، خاصة أن الطريق غير ممهد أمامنا في ظل التحديات والصعوبات الراهنة، فإن المسؤولية غير فردية، لافتة إلي أن إدارة فريق عمل كامل بأفضل آليات ممكنة على درجة كبير من التناغم يظل هو التحدى الحقيقي.

وأوضحت رئيس تحرير اليوم السابع، خلال فعاليات اليوم الثاني من " منتدى مصر للإعلام " فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، أن هناك تحديات للفاعلين بالمجال الصحفي، فقد أصبح الأهم في الفترة الحالية ليس مجرد نقل الخبر فقط بل باتت المؤسسات الصحفية الهامة تقوم على التحليل والرصد والعمل الإنساني والخدمي، مؤكدة أن هناك تحدي كبير في ظل التغيرات التكنولوجية المتلاحقة.

وتابعت الكاتبة الصحفية علا الشافعي: "كنت أكره كلمة أنتى ست فى الشغل، ومتتأخريش، وطول الوقت كنت بشتغل زي زمايلي الرجالة"، مؤكدة أن المعيار الحقيقي هو العمل دون ذلك، وهذا ما حرصت عليه طوال مسيرتي العملية.