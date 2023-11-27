علا الشافعى: الصحافة كانت حلمى.. وصورة أبى لم تفارقنى خلال مسيرتى

كتبت ندى سليم - تصوير كريم عبد العزيز

قدمت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، الشكر والتقدير للإعلامية القديرة سناء منصور، قائلة:" لم أنس دعمك حينما كنت أعمل في جريدة الحياة اللندنية، فكانت تحرص على مهاتفتي عندما انتهى من عمل صحفي مميز، وترك ذلك في ذاكرتى وقعاً لم أنساه حتى هذه اللحظة".

واستطردت رئيس تحرير اليوم السابع، خلال فعاليات اليوم الثاني خلال فعاليات اليوم الثاني من " منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، عن مشوارها في مجال الصحافة،:" تعلمت طوال رحلتى لمدة 30 عاما أن الحياة لا تتوقف، وعلى الرغم أننى لست قاهرية فقد كنت فتاة من محافظة المنوفية، وكان والدى يعمل محاسبا بينما تعمل والدتي مدرسة موسيقى، لكن كان حلم حياتي أن أعمل صحفية، وكانت مؤسسة الأهرام حلمًا راودني كثيرا لأعمل بين جدران تلك المؤسسة، وكانت صدفة هي التى غيرت مجري حياتي بالكامل.

وأكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي:" لم أكن أملك واسطة للعمل في المجال الصحفي، ولكن صورة أبي لم تغب عني وهي التى جعلتني استمر برغم الصعوبات التى اعترضت طريقي، وجعلتنى أبكي كثيرا في بعض الوقت".

وأوضحت أن الصدفة كانت في احدى المحاضرات للأديب الكبير أنيس منصور، قادتنى للعمل في جريدة مايو التى كانت تصدر من مؤسسة الأهرام، وبدأ حلمى يتحقق وتمكنت من التعيين داخل هذه المؤسسة بعد 7 سنوات، وعملت في مجلة علاء الدين للأطفال والتى ساهمت في عملى كثيرا في مشروع يحيي وكنوز.



االكاتبة زينب عبد اللاه خلال مشاركتها



الإعلامية سناء منصور أثناء كلمتها



الإعلامية سناء منصور وهي تصعد للمنصة الرئيسية للمنتدي



الإعلامية سناء منصور



الكاتبة علا الشافعي أثناء كلمتها بالمنتدي



الكاتبة علا الشافعي أثناء كلمتها



الكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع



المتحدثون أثناء المنتدي



المنصة الرئيسية



جانب من الفعاليات



جانب من المشاركة



رئيس تحرير اليوم السابع أثناء كلمتها



علا الشافعي تروي تجربتها



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