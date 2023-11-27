الإعلامية سناء منصور تشكر علا الشافعى: أنتِ أول رئيسة تحرير لموقع إخبارى هام

كتبت ندى سليم _ تصوير كريم عبد العزيز

قدمت الإعلامية القديرة سناء منصور، الشكر والتحية للكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، مؤكدة أنها تعد أول رئيسة تحرير لموقع إخبارى سياسى هام فى مصر، وهذا تحدى كبير يستوجب الشكر والتقدير لهذه المكانة المتميزة.

وأشارت الإعلامية القديرة، خلال فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، الى أن فى العصر الحديث تولت الكاتبة الصحفية أمينة السعيد، رئيس مجلس إدارة مجلس حواء لمدة 25 عاما، كما تولت الإعلامية تماضر توفيق، منصب أول رئيس للتلفزيون المصرى.

واستطردت "منصور"، قائلة:" تربيت على يد أسطوات المهنة في الإعلام المصرى، وكنت أنا مجرد "بلية" بتعلم على أيدهم، وهذا شكل كثيرا فى مسيرتى المهنية.



االكاتبة زينب عبد اللاه خلال مشاركتها



الإعلامية سناء منصور أثناء كلمتها



الإعلامية سناء منصور وهي تصعد للمنصة الرئيسية للمنتدي



الإعلامية سناء منصور



الكاتبة علا الشافعي أثناء كلمتها بالمنتدي



الكاتبة علا الشافعي أثناء كلمتها



الكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع



المتحدثون أثناء المنتدي



المنصة الرئيسية



جانب من الفعاليات



جانب من المشاركة



رئيس تحرير اليوم السابع أثناء كلمتها



علا الشافعي تروي تجربتها



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