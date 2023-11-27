ضياء رشوان: الجهود المصرية سهلت إيصال شاحنات المساعدات والوقود لشمال غزة

إبراهيم حسان

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن الجهود المصرية القطرية تكفلت بمسألة بإنهاء مسألة تحليق الطيران في أوقات غير محدد لها خاصة في جنوب غزة، أما فيما يتعلق بالعراقيل وعدم وصول المساعدات إلى الشمال، فقامت مصر أمس بتغيير طريقة توصيل الشاحنات مباشرة من داخل معبر رفح المصرى إلى المناطق المحددة لها، وهذا سهل دخول 120 شاحنة إلى شمال غزة فقط بما فيها الوقود.

أضاف ضياء رشوان، فى مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن القواعد الرئيسية بشأن آلية تسليم الأسرى في قطاع غزة كما هي دون تغيير، بأن تقوم المقاومة بتسليم ما لديها من المحتجزين إلى الصليب الأحمر الدولي والذي يقوم بتسليمهم إلى السلطات المصرية في معبر رفح أو في معابر أخرى، أما على الصعيد اللوجيستي فللصليب الأحمر الدولي دورا مستمر في كل الأوقات، وكذلك الجانب المصري له دور كبير في تسلم كل المحتجزين الإسرائيليين، وعلى الجانب الآخر تقوم السلطات الإسرائيلية بإشراف الصليب الأحمر الدولي بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي الذي يقوم بدوره بتسليمهم لذويهم في أحد أماكن قطاع غزة.

وتابع ضياء رشوان: "ما يأمل فيه الشركاء من مصر وقطر وأعلنته الولايات المتحدة على لسان رئيسها أن تمتد الهدنة وتبذل الجهود بأقصى ما يمكن تخيله من أجل مد الهدنة لمدد أخرى، وإذا ظهرت أسماء أخرى ومحتجزين آخرين بالقطع ستستمر الجهود وسيتم إعلان مد الهدنة لمدد أخرى".