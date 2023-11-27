أسير فلسطيني محرر: ندعو للتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى قبل فوات الأوان

كتب أحمد جمعة

أكد الأسير الفلسطيني المحرر حسن ياسر درويش أن اعتقاله من جيش الاحتلال الإسرائيلي تم قبل أربعة أشهر بتهم ملفقة وهي مواجهة جيش الاحتلال وإلقاء مولوتوف، مشيرا إلى أنهم يتعرضون للضرب المبرح داخل السجون الإسرائيلية وكذلك تدمير منازلنا، مضيفا: خلال التحقيق معي تم ضربي وعقب 7 أكتوبر الماضي تهجموا علينا بالضرب بالعصى ورش غاز الفلفل ومعاملتنا بشكل سيء جدا.

فيما بعث الأسير الفلسطيني المنحدر من قرية العيساوية في القدس في تصريحات لـ"اليوم السابع" برسالة من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بضرورة التدخل العاجل قبل فوات الأوان، مؤكدا أنه يحلم بالعيش بكرامة وأن يبقى شعبان الفلسطيني في وطنه وأرضه.

وتطرق والد الأسير الفلسطيني في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى تفاصيل تحرير الأسرى حيث نقلهم الاحتلال بواسطة عناصر المخابرات الإسرائيلية حيث مكثوا في مقر الشرطة بالقدس المحتلة، مشيرا إلى أن الأهالي تم عقابهم بالمكوث أكثر من 8 ساعات في البرد القارس، مع تشديد الاحتلال على ضرورة عدم إقامة أي احتفالات لاستقبال الأسرى، مشيرا إلى أن منزلهم تعرض للاقتحام قبل الإفراج عن نجله مع تهديد الأسرة بعدم الاحتفال في المنزل أو الساحة الخارجية.

تحدث الأسرى الفلسطينيين المحررين من الأشبال لـ"اليوم السابع"، حول ملابسات اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتجاوزات التي ترتكبها إسرائيل داخل سجونها ضد الحركة الأسيرة خاصة الأشبال والأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب من السجان الإسرائيلي.

ويلجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز بتلفيق تهم للأسرى الفلسطينيين تتهمهم بإلقاء الحجارة على عناصر جيش الاحتلال والذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين إلا أنه يرفض أي مقاومة منهم سواء باليد أو الحجر للدفاع عن أنفسهم.

بدورها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 3200 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول المنصرم.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، صعّدت قوات الاحتلال الاسرائيلي من عمليات الاعتقال والاقتحام والتنكيل الواسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاعتداءات بالضرب المبرّح على عائلات المعتقلين، إضافة إلى جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.