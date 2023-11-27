سحب كثيفة تغطى سماء الإسكندرية مع انخفاض فى درجات الحرارة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، طقس متقلب وهطول أمطار متوسطة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة وسحب تغطي في سماء عروس البحر المتوسط، مع انتشار تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالميادين العامة وطريق الكورنيش، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هطول أمطار علي مناطق متفرقة بالمحافظة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أى تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ س وارتفاع الأمواج يتراوح من 3 - 4 أمتار.

وأكد "نافع" استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.