جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة العربية الإسلامية اليوم الاثنين، مع وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل ألباريس ببرشلونة..حسبما صرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد ، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس ( تويتر سابقا).

وقال وزير الخارجية : "إن التهجير مرفوض دوليا، وهذا نقدره، ولكن إجراءات إسرائيل تدفع نحو التهجير والدول التي تعارض التهجير لا تقوم بالاجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه".