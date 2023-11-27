أكد وزيرالخارجية سامح شكرى أن حجم المساعدات الذي يدخل إلى قطاع غزة "ضعيف جدا" نتيجة إجراءات إسرائيل المعوقة، ولهذا السبب وضعت الدول العربية والإسلامية مشروع قرار فى مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة العربية الإسلامية اليوم الاثنين، مع وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل ألباريس ببرشلونة..حسبما صرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد ، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس ( تويتر سابقا).
وقال وزير الخارجية : "إن التهجير مرفوض دوليا، وهذا نقدره، ولكن إجراءات إسرائيل تدفع نحو التهجير والدول التي تعارض التهجير لا تقوم بالاجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه".
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