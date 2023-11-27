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سامح شكرى: وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا بالضغط الدولى على إسرائيل

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:08 ص
سامح شكرى: وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا بالضغط الدولى على إسرائيل سامح شكرى
(أ ش أ)

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أكد وزيرالخارجية سامح شكرى ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف إطلاق النار فى غزة..قائلا : "إن وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا إذا إدركت إسرائيل أنه فى مصلحتها وأن هذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولى عليها".
 
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة العربية الإسلامية اليوم الاثنين، مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس..حسبما صرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد عبر حسابه على منصة إكس ( تويتر سابقا).
 
وأعرب وزير الخارجية ، خلال اللقاء ، عن الشكر لإسبانيا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وتمسكها بالمبادىء.
وكان شكري قد وصل أمس الأحد إلى مدينة برشلونة الإسبانية ، للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد في وقت لاحق اليوم والذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.






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