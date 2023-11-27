رحلة هبة السيد من البداية لخلف القضبان.. من السوشيال ميديا إلى السجن

كتب أحمد حسني

أسدلت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادى النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، الستار على محاكمة اليوتيوبر هبة سيد صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على اليوتيوب وابنها وزوجها، بتهمة الاتجار بالبشر، بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد صاحبة قناة ام زياد بـ السجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثانى محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه، وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه.

"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية رحلة اليوتيوبر أم زياد من السوشيال ميديا إلى السجن.

- نشرت اليوتيوبرأم زياد مقطع فيديو تتهم فيها أطفالها بارتكاب أفعال خادشة للحياء.

- تم إحالة المتهمة ونجلها إلى النيابة العامة.

- النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

- تم نظر أولى الجلسات في 19 أغسطس 2023.