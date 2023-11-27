اليوم السابع
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"حملة مواطن بالخارج" فى النمسا تقيم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى.. صور

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:38 ص
"حملة مواطن بالخارج" فى النمسا تقيم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى.. صور حملة مواطن بالخارج تقيم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى
كتب محمود راغب

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أقامت حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا مؤتمرا كبيرا وذلك بمدينة ليوبن النمساوية، وقال حسام بازينة منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا أننا فخورون بنجاح المؤتمر الذى حرص على المشاركة فيه المصريون الوطنيون والذين يعشقون مصر والرئيس السيسى. 

 

وأضاف حسام بازينة أن العديد من رموز الجالية المصرية بالنمسا حرصوا على تلبية الدعوة التى وجهناها إليهم، وهو ما يؤكد إيمانهم بإعادة انتخاب السيد الرئيس لدورة جديدة لولاية جديدة

 

ومن ناحيته أشاد بهجت العبيدى المتحدث الرسمى باسم حملة مواطن بالخارج بالمؤتمر الرائع الذى أقامته حملة مواطن بالنمسا بمدينة ليوبن مؤكدا أنه يعتبر المؤتمر الأكبر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بدولة النمسا كلها، وهو ما يستحق الثناء

 

وأضاف بهجت العبيدى أن المتحدثين الرئيسيين فى المؤتمر حثوا المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة فى الاستحقاق الدستورى المقبل والمتمثل فى الانتخابات الرئاسية، بعدما استعرضوا إنجازات الرئيس والتحديات التى تواجه الدولة المصرية والتى هى فى حاجة إلى قائد حكيم.

 

ومن ناحيته توجه أحمد نصار منسق حملة مواطن بمدينة ليوبن النمساوية بالشكر لكل من لبى الدعوة وكل الحضور وطالب الجميع بضرورة التواجد فى مقر السفارة المصرية أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

وشاركت مطربة الأوبرا المصرية الفنانة مريم طاحون فى مؤتمر دعم السيسى بمدينة ليوبن النمساوية، ولقد احتفى منظمو المؤتمر بالنجمة المصرية الشابة التى تحرص على التواجد فى كافة الفعاليات المصرية الوطنية وتدعم بكل قوة مؤسسات الدولة المصرية الوطنية.

 

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 حملة مواطن بالخارج تقيم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى

 

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 حملة مواطن بالخارج تقيم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى

 

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 حملة مواطن بالخارج تقيم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى

 

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حملة مواطن بالخارج تقيم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى
 






المصريين بالخارج

الجاليه المصرية بالنمسا

جاليه مصر بالنمسا

الرئيس السيسى




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