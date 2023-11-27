حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالغربية تستقبل وفد نقابة الفلاحين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية، وفدا من نقابة الفلاحين، بحضور أعضاء ومنسقى الحملة النائب محمد عريبى والنائب أجمد الجحش، والنائبة دعاء عريبى والدكتورة زينب سامى واللواء أحمد عبد الوهاب وأية ياسر.

ورحب أعضاء الحملة بوفد نقابة الفلاحين، مؤكدين الدعم الكامل للمرشح الرئاسي للفلاحين، وأن الدولة المصرية، تولى القطاع الزراعي اهتماما غير مسبوق، حيث تعمل وزارة الزراعة على تقديم كافة سبل الدعم الفني للمزارع ويواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة وتسخير جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية.

من جانبهم أكد وفد نقابة الفلاحين بالغربية التأييد والدعم الكامل للنقابة ووقوفها خلف المرشح الرائاسى عبد الفتاح السيسي، وأن الفلاحين يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى الجميع المشاركة في الانتخابات الرئاسية لمواصلة الانجازات التي تحققت بفضل القيادة السياسية، وخلق فرص عمل وتحسين أوضاع الفلاحين بمصر، موضحين أن "مشروع مستقبل مصر"، لزراعة مليون ونص فدان وأهميته في توسيع الرقعة الزراعية في جمهورية مصر العربية .

وأشاروا إلى إجراءات الحماية الاجتماعية للفلاحين، في عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة خاصة أنها تتزامن مع اهتمام الدولة بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمان.