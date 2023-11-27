حشود كبيرة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالشرقية

الشرقية- حمدى عبد العظيم- فتحية الديب

توافدت أعداد غفيرة من مواطنى محافظة الشرقية، لحضور مؤتمر حزب مستقبل وطن بساحة العيد بمدينة منيا القمح، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين تنظيم الجمهورية عضو هيئة مكتب الحملة ، وعلاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عبد الهادى القصبى نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد دياب امين عام مساعد حزب مستقبل وطن أمين الثقافة والفنون والرياضة ووكيل لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، وعصام هلال أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، ووسام صبرى مدير تنفيذى للحملة الرئاسية ومحمود فوزى رئيس الحملة وحاتم متولى عضو هيئة مكتب الحملة، وأحمد بهاء شلبى عضو هيئة مكتب وعماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة، وكريم سلام عضو هيئة مكتب الحملة.

فيما شهد المؤتمر تواجد مكثف للمراة الشرقاوية، مؤكدين أن دعم الرئيس السيسى يأتى فى ضوء استكمال مسيرة البناء والتنمية واستمرار قطار المشروعات القومية فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات.

حشود كبيرة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (1)



حشود كبيرة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (2)



حشود كبيرة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (3)



حشود كبيرة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (4)



حشود كبيرة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (5)