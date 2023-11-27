اليوم السابع
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الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:33 م
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توافد كبير على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الشرقية.. صور

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:10 م
توافد كبير على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الشرقية.. صور توافد كبير على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الشرقية
الشرقية- حمدى عبد العظيم - فتحية الديب

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يشهد مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة توافد كبير من المواطنين على السرادق المخصص للمؤتمر المقرر أن يبدأ بعد قليل بساحة العيد بمدينة منيا القمح.
 
وفى وصول الدكتور محمد سليم، أمين عام حزب مستقبل وطن بالشرقية، يصاحبه الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة أوقاف الشرقية فى مسيرة حاشدة، ضمت أئمة ومشايخ وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد غفير  من المواطنين رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، وحملوهم على أكتافهم وهتفوا تحيا مصر يحيا الرئيس السيسى، واحتشد المواطنون في محيط السرادق للدخول وحضور المؤتمر، بمقر إقامة المؤتمر بمدينة منيا القمح.
التوافد على المؤتمر
التوافد على المؤتمر

 

المؤتمر
المؤتمر

 

توافد كبير على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الشرقية
توافد كبير على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الشرقية

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 







الانتخابات الرئاسية

المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الشرقية

انتخابات الرئاسة 2024




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