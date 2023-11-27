حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تقوم بدوريات فى الخليج لضمان حرية الملاحة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت القيادة الأمريكية الوسطى، إن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي بينما تواصل المجموعة الهجومية دعم مهام القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة في بيان اليوم الإثنين، إن أيزنهاور "أثناء وجودها في الخليج العربي، تقوم بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة."

كانت حاملة الطائرات USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) برفقة طراد الصواريخ الموجهة USS Philippine Sea (CG 58)، ومدمرات الصواريخ الموجهة USS Gravely (DDG 107) وUSS Stethem (DDG 63) والمدمرات الفرنسية. الفرقاطة لانغدوك (د 653)، وصلت الشرق الأوسط.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال حاملة الطائرات "يو أس أس دوايت أيزنهاور" إلى شرق المتوسط لتنضم إلى شقيقتها جيرالد فورد.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.