اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

جائزتان لجامعة الوادي الجديد بالمسابقة العالمية للإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:18 ص
جائزتان لجامعة الوادي الجديد بالمسابقة العالمية للإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية جائزة جامعة الوادي الجديد في المسابقة العالمية للإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فاز كل من الدكتور ماهر عبد الفتاح سليمان الشامى مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد على الجائزة التقديرية لعام 1445 والدكتورة الشيماء السيد محمود علي مدرس الفقه وأصوله بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد على الجائزة الأصلية في موضوع (إعجاز القرآن الكريم والسنة فى بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة لعام 2023م التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية برعاية فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
 
وأعلنت النتيجة تحت إشراف اللجنة المشكلة بحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق و الدكتور  رفعت العوضي مقرر لجنة الإعجاز العلمي وعضو مجمع البحوث الإسلامية و الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية و الدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية و الدكتورأحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية.
 
وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد و نواب رئيس الجامعة و عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب التهنئة للدكتور ماهر عبد الفتاح الشامى (مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب) والدكتورة الشيماء السيد محمود علي مدرس الفقه وأصوله بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد لحصولهما على الجائزة التقديرية والأصلية فى مسابقة إعجاز القرآن الكريم والسنة فى بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة لعام 2023 متمنين لهما مزيدًا من التوفيق والسداد للارتقاء بجامعة الوادى الجديد.
 
 
 






الوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد

المسابقة العالمية للإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة