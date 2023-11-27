جائزتان لجامعة الوادي الجديد بالمسابقة العالمية للإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

فاز كل من الدكتور ماهر عبد الفتاح سليمان الشامى مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب ب جامعة الوادي الجديد على الجائزة التقديرية لعام 1445 والدكتورة الشيماء السيد محمود علي مدرس الفقه وأصوله بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد على الجائزة الأصلية في موضوع (إعجاز القرآن الكريم والسنة فى بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة لعام 2023م التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية برعاية فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأعلنت النتيجة تحت إشراف اللجنة المشكلة بحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق و الدكتور رفعت العوضي مقرر لجنة الإعجاز العلمي وعضو مجمع البحوث الإسلامية و الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية و الدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية و الدكتورأحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية.

وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد و نواب رئيس الجامعة و عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب التهنئة للدكتور ماهر عبد الفتاح الشامى (مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب) والدكتورة الشيماء السيد محمود علي مدرس الفقه وأصوله بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد لحصولهما على الجائزة التقديرية والأصلية فى مسابقة إعجاز القرآن الكريم والسنة فى بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة لعام 2023 متمنين لهما مزيدًا من التوفيق والسداد للارتقاء بجامعة الوادى الجديد.