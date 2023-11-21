فريق طبى من كلية الطب بجامعة الوادى الجديد ينقذ حياة طفلة ابتلعت "دبوس"

وتمكن الفريق الطبي من استخراج الدبوس بنجاح بمشاركة الدكتور حازم جمال نورالدين بقسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أشرف حمدون أخصائي التخدير بالمستشفى والدكتور محمود محمد علي مدرس مساعد بقسم الأشعه التشخيصية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب.

كان فريق طبي بقسم القلب بكلية الطب جامعة الوادي الجديد، نجح مؤخراً في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عاما، وذلك في إنجاز طبي لكلية الطب بالوادى الجديد، وتضمن فريق قسم طب القلب والقسطرة ضم الدكتور مؤمن لطفي مدرس طب القلب والأوعية الدموية، والدكتور إسلام راشد مدرس مساعد القلب، ضمن جهود الكلية للنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكانت المريضة تعاني من وجود عيب خلقي في بداية غير طبيعية بالشريان التاجي الأيمن، وتم عمل قسطرة علاجية بالتصوير التشخيصي للشريان الأيسر وأمكن استخدام نفس القسطرة كقسطرة علاجية، بعد أن قام الفريق المعالج بإجراء تعديلات لتركيب الدعامة في الشريان الأيمن، وتم إنقاذ حياة المريضة بنجاح.