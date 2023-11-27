"ثقافة الإسكندرية" تنظم يوم ثقافى لأطفال "بشاير الخير" ضمن أنشطة عيد الطفولة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، يوما ثقافيا ترفيهيا بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، لأطفال مدينة بشاير الخير، ضمن البرنامج المُعد لمناطق بديل العشوائيات بمناسبة عيد الطفولة.
وبدأت الفقرات بعرض فنى لفرقة أطفال أوبرا عربى بقيادة المخرجة رنا بركات، تضمن فقرات متميزة من مسرح المنوعات الخاص بالأطفال، تنوعت ما بين الغناء، الحكى، والاستعراضات من أبرزها كل سنة وأنتم طيبين، أيام الأسبوع، شوف يا عزيزى، وغيرها من عروض "نوستالجيا الفن" التى تقدمها الفرقة كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية وحفاظا عليها من الاندثار.
وضمن فعاليات الحفل المقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، عرض نادى سينما الطفل فيلم الكارتون المدبلچ "الفأر الطباخ" إشراف نجلاء عبد القادر، وجاء الختام مع فرقة الرواد لعرائس الماريونت لذوى الاحتياجات الخاصة، التى قدمت عرضا فنيا بقيادة الفنان هشام نصرت، تضمن مجموعة من الاستعراضات تفاعل معها الجمهور منها التنورة، وأوبريت الليلة الكبيرة بفقراته المميزة وطابعها الشعبى الأصيل.
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