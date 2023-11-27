"ثقافة الإسكندرية" تنظم يوم ثقافى لأطفال "بشاير الخير" ضمن أنشطة عيد الطفولة

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، يوما ثقافيا ترفيهيا بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، لأطفال مدينة بشاير الخير، ضمن البرنامج المُعد لمناطق بديل العشوائيات بمناسبة عيد الطفولة.

وبدأت الفقرات بعرض فنى لفرقة أطفال أوبرا عربى بقيادة المخرجة رنا بركات، تضمن فقرات متميزة من مسرح المنوعات الخاص بالأطفال، تنوعت ما بين الغناء، الحكى، والاستعراضات من أبرزها كل سنة وأنتم طيبين، أيام الأسبوع، شوف يا عزيزى، وغيرها من عروض "نوستالجيا الفن" التى تقدمها الفرقة كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية وحفاظا عليها من الاندثار.