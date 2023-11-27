تعرف على الاستعدادات النهائية لمحافظة الفيوم لإجراء الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إجتماعًا موسعًا، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومسئولى المديريات الخدمية، والقطاعات، وشركات المرافق، ورجال الدين الاسلامى والمسيحى، لبحث كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية، للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة.

فى بداية الاجتماع، أشار محافظ الفيوم، إلى أن الانتخابات الرئاسية، سوف تجرى خلال أيام قليلة، موجهًا كافة الحضور من رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديرى المديريات، ومسئولى القطاعات والشركات، وكافة الأجهزة المعنية، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال هذا الحدث الهام، حتى يخرج العرس الانتخابى بالشكل الايجابى الذى ينال إعجاب الجميع.

ووجه محافظ الفيوم، كافة الجهات التنفيذية، بأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، وكذا الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى مشرف، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وطالب محافظ الفيوم، كافة الجهات المعنية، ورجال الدين الاسلامى والمسيحى، بضرورة التوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والخروج إلى اللجان والتصويت فى صناديق الاقتراع، موضحًا أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، تقوم بدورها فى تقديم الدعم اللوجيستى، وتجهيز وإعداد المقار واللجان الانتخابية، مؤكدًا ضرورة توافر اللجان فى الأدوار الأرضية قدر المستطاع، وتوفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.