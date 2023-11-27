ندوة بسوهاج لحث طلاب الجامعة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

سوهاج عمرو خلف

نظم مجمع إعلام سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج ندوة بكلية الهندسة جامعة سوهاج، وذلك لحث الشباب والطلاب على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية القادمة وحرية الرأى ،وتنمية وعيهم بانجازات الدولة المصرية ، وذلك استكمالا لحملة صوتك مستقبلك انزل وشارك التى اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وتنفذها مراكز الاعلام الداخلى.

تأتى الندوة تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ، بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب والدكتور احمد قاسم عميد كلية الهندسة وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من الطلاب ، وبحضور إيمان امام مدير المجمع الاعلامى بسوهاج.

بدأت الندوة بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وتحدث عميد كلية الهندسة عن الانجازات التى شهدتها الدولة المصرية والمشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية القوية وشبكة الطرق والكبارى الهائلة ومشروعات الامن الغذائي ومشروع حياة كريمة والذى نالت محافظة سوهاج ومراكزها حظ وافر من هذه المبادرة التى تهدف لتحسين جودة المواطن السوهاجى ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات ويتاتى ذلك لحث الطلاب على المشاركة الايجابية فى الاستحقاق الانتخابى المقبل لكى يعكس مدى رقى ووعى الشعب المصرى .

فيما تحدثت إيمان إمام مدير المجمع الإعلامي بسوهاج عن دور المجمع الإعلامي في توعية كافة أطياف الشعب المصري وخصوصا الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثم تناول الدكتور حمدى الشريف الحديث عن نشأة الديموقراطية في النظم والمجتمعات الغربية وكيف تطورت وأثرت فى وعى الشعوب وتحدث عن العوامل المؤثرة في تنمية الوعى واسهامات الفلاسفة والمفكرين للديموقراطية وتعريفهم لها من منظور علمى واجتماعى وكذلك عن التجربة المصرية وأهمية رفع الوعى للنهوض بالأمة ودور الشباب المؤثر والفعال فى العملية السياسية والذى ينعكس فى مدى مشاركته فى الاستحقاقات الانتخابية والاقبال عليها .