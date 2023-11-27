انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اليوم 6 ساعات لغسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين الموافق 27 / 11 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه في حالة طلب سيارات المياه يرجى التواصل مع الخط الساخن للشركة على رقم 125، وأنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات، والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.