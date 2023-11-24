انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها و6 قري لمدة 6 ساعات غدا.. تعرف علي السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينه قها وقرى"ترسا - أجهور الكبرى - قرقشندة - شبرا هارس - كفر الجمال - كومبتين"، وذلك لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح غدا السبت الموافق 25 - 11 - 2023، وحتى الساعة الثالثة عصرا.
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال توصيل خط المياه الرئيسى قطر 450 مم على خط المياه المغذى لمحطة معالجة الصرف الصحى بكومبتين.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحا أنها ستقوم بتشغيل محطات المياه الارتوازية بالقرى المتأثرة من الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال.
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