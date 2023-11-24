انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها و6 قري لمدة 6 ساعات غدا.. تعرف علي السبب

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال توصيل خط المياه الرئيسى قطر 450 مم على خط المياه المغذى لمحطة معالجة الصرف الصحى بكومبتين.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحا أنها ستقوم بتشغيل محطات المياه الارتوازية بالقرى المتأثرة من الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال.